Актер из Подольска, сотрудник ДК «Быково» Евгений Грибанов рассказал о съемках в документальном фильме Артема Прохорова «Антонин Капустин — создатель Русской Палестины».

Подольский актер исполнил в фильме три роли — банщика Семена, архимандрита и преподавателя духовной семинарии.

«Для меня большая честь быть причастным к созданию фильма о выдающемся деятеле русской культуры архимандрите Антонине (Капустине), который с 1865 по 1894 год управлял Русской духовной миссией в Иерусалиме и вошел в историю как создатель «Русской Палестины», — отметил Грибанов.

Фильм создан при государственной финансовой поддержке Минкультуры РФ и при участии Императорского Православного Палестинского Общества.

