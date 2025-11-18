Актер из Подольска рассказал о съемках в фильме «Антонин Капустин — создатель Русской Палестины»
Актер из Подольска снялся в фильме об архимандрите Антонине
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Актер из Подольска, сотрудник ДК «Быково» Евгений Грибанов рассказал о съемках в документальном фильме Артема Прохорова «Антонин Капустин — создатель Русской Палестины».
Подольский актер исполнил в фильме три роли — банщика Семена, архимандрита и преподавателя духовной семинарии.
«Для меня большая честь быть причастным к созданию фильма о выдающемся деятеле русской культуры архимандрите Антонине (Капустине), который с 1865 по 1894 год управлял Русской духовной миссией в Иерусалиме и вошел в историю как создатель «Русской Палестины», — отметил Грибанов.
Фильм создан при государственной финансовой поддержке Минкультуры РФ и при участии Императорского Православного Палестинского Общества.
