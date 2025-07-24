Актив Молодежного совета омбудсмена Подмосковья обсудил новые задачи своей проектной деятельности

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Актив Молодежного совета уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской обсудил новые задачи своей проектной деятельности.

Как отметил советник подмосковного омбудсмена Сергей Камолов, членам Молодежного совета удалось вывести проектную работу на высокий уровень. Об этом говорит поддержка инициатив совета в других субъектах России и на федеральном уровне.

Камолов предложил уделить особое внимание задачам, которые связаны с научно-исследовательским и аналитическим обеспечением просветительской функции аппарата омбудсмена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Бюро высшего совета партии «Единая Россия».