Активисты «Молодой Гвардии» в Химках приняли участие в форуме «ПолитЗавод»

Активисты «Молодой Гвардии» из Химок стали участниками масштабного форума «ПолитЗавод», который направлен на подготовку молодых общественно-политических лидеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Здесь царит атмосфера дружбы и сотрудничества. Участники активно знакомятся друг с другом, обмениваются опытом и идеями. Каждый день программы наполнен интересными мероприятиями», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Егор Ченюк.

В рамках форума участники обсудили вопросы развития лидерских качеств и формирования стратегий участия молодежи в общественной жизни. Муниципальный депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что он позволяет активистам приобретать новые навыки и делиться идеями. Для них подготовили тренинги, мастер-классы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.