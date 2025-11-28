Акция «День Донора» стартовала в медицинских колледжах Подмосковья

В медицинских колледжах Подмосковья стартовала акция «День Донора». О ходе проведения мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На текущей неделе в рамках акции кровь сдали около 120 студентов трех филиалов Московского областного медколледжа. В результате было заготовлено около 37 литров донорской крови.

Следующие акции пройдут в Красногорском, Орехово-Зуевском, Серпуховском, Люберецком филиалах колледжа в следующем месяце.

За все время сотрудничества областного центра крови с колледжем было организовано более 20 таких акций, в рамках которых собрали порядка 2 тонн крови.

