Акция «Елка пожеланий» стартовала в НИКИ детства

В рамках акции дети и их родители, а также сотрудники учреждения пишут на небольших открытках поздравления и пожелания с Новым годом. После этого открытками украсят новогоднюю елку. Когда елка будет украшена, ее передадут участникам СВО.

«Наши защитники, находящиеся далеко от родных и близких, также заслуживают тепла и поддержки. Поэтому мы решили отправить им свою «Елку пожеланий», несущую слова любви, уважения и благодарности», - сказала руководитель учреждения Нисо Одинаева.