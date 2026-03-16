Акция «Первые за чистое Подмосковье» пройдет в 56 округах Московской области

Акция «Первые за чистое Подмосковье» стартовала в Московской области. В ней примут участие 56 округов, передает Министерство образования Московской области.

Акция будет проходить с 16 по 27 марта. В ее рамках школьники региона посетят с экскурсиями организации городского коммунального хозяйства. Ребята узнают об особенностях работы дворников, водителей и слесарей, а также ознакомятся с процессом подготовки коммунальных служб к зиме и работой спецтехники.

Цель проекта — профессиональная ориентация школьников и углубление их знаний о принципах жизнедеятельности города и алгоритмах работы обслуживающих служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации коммунальной сферы в регионе.