Акция по сбору гуманитарной помощи пройдет в Подольске

В Подольске проведут акцию по сбору гуманитарной помощи «Подольск помогает». Она будет проходить 21–25 апреля, сообщили в муниципальной администрации.

В рамках мероприятия будут вести сбор продуктов, генераторов, автономных приборов отопления и строительных инструментов. Все это передадут участникам спецоперации.

Передать вещи можно через волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, д. 1. Также по предварительной записи можно обратиться в пункт на Парковой, 34. Номер телефона: 8 (916) 053-65-72.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры социальной поддержки доступны участникам спецоперации в регионе. По его словам, бойцы могут получить более 30 региональных мер поддержки.