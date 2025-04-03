Акция по сбору макулатуры пройдет в Подмосковье

Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подмосковье с 14 апреля по 18 мая при поддержке Министерства образования Московской области и Министерства экологии и природопользования Московской области, проекта «Подари Дерево».

Сдать можно будет глянцевые журналы, газеты, офисную и крафтовую бумагу, тетради, бумажную упаковку, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Все это должно быть собрано в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

Принять участие в акции могут все желающие жители, предприятия, учебные заведения и общественные организации, собравшие более 500 кг макулатуры и предварительно оставившие заявку на сайте сдай-бумагу.рф.