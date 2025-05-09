Акция «Поющие дворы» прошла в микрорайонах Химок

Акция «Поющие дворы» прошла в разных микрорайонах Химок в рамках празднования Дня Победы. Число зрителей составило несколько десятков человек.

Одно из выступлений в рамках акции прошло во дворе дома Почетного жителя округа, ветерана Великой Отечественной войны Надежды Анисимовны Барановой.

Еще одно выступление провели во дворе дома ветерана Павла Дмитриевича Сухова. Артисты исполнили песни военно-патриотической тематики и представили танцевальные номера.

Ранее в Химках состоялся праздничный концерт в честь 9 Мая. Его провели в театре «Наш дом».