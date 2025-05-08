Праздничный концерт в честь Дня Победы прошел в Химках

«В этом году мы отмечаем особый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. 9 Мая — это не просто день, это символ мужества, несгибаемой воли и бессмертного подвига всех тех, кто отстоял мир и свободу для нас, для будущего поколения. Мы никогда не забудем то, что для нас было сделано», — сказала она.