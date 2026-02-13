Акция «Сдай елку на переработку» завершилась в Московской области

Масштабная экологическая акция «Сдай елку на переработку» завершилась в Подмосковье. Об ее итогах рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для сбора деревьев в округах региона работало 164 пункта. В результате жители сдали более 4,1 тыс. сосен и елей. Общий вес деревьев составил более 33,4 тонны. Это на 11% больше, чем годом ранее.

Собранные деревья передадут животноводческим хозяйствам, где их используют в качестве корма и подстилок для животных. Часть переработают в щепу и используют в сельском хозяйстве и благоустройстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оздоровлении лесов в регионе.