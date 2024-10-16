Акция «Сдай шины на Мегабак» пройдет в Подмосковье

Акция «Сдай шины на Мегабак» пройдет в области. Ей дадут старт на следующей неделе, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно привезти старые покрышки в любой пункт проекта «Мегабак» и сфотографироваться. Снимок нужно выложить во «ВКонтакте», указав хештег #сдалшинынаМегабак.

Победителей акции ждут призы и сертификаты на покупку новых шин в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. Акция продлится до восемнадцатого ноября.

Собранные шины направят на переработку. В регионе открыто три завода, которые занимаются переработкой резины.