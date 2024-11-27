Акцию «Добрый Новый год» проведут в Московской области

В Подмосковье стартовала акция «Добрый Новый год», в рамках который пройдет сбор помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции, а также сладких подарков и игрушек для детей из новых регионов России и приграничных районов Курской и Белгородской областей. Ее запустили «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Уже почти три года на территории Подмосковья реализуется большой гуманитарный проект «Доброе дело», инициированный нашими школьниками и поддержанный губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Со временем он вышел за рамки сбора необходимой помощи для участников СВО и мирных жителей Донбасса», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Мероприятие стартовало на территории молодежного центра в Подольске, к нему уже присоединился чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Он отметил, что жители округа объединяются, чтобы оказать помощь военным, а также призвал остальных жителей региона стать участниками к акции.

Желающие принять участие могут принести зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены для военных. Их можно передать в волонтерские пункты сбора, адреса которых размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.