Акцию на тему безопасности на железной дороге провели в 40 округах Подмосковья

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожных станциях в сорока муниципалитетах региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках мероприятия жителям раздавали информационные брошюры на тему правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, раздали свыше тысячи фонариков — с их помощью можно быть заметнее в условиях непогоды и в темное время суток.

С января этого года в регионе на железной дороге погибли почти двести человек.