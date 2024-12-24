Акцию на тему безопасности на железной дороге провели в 40 округах Подмосковья
Фото: [Минтранс МО]
Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожных станциях в сорока муниципалитетах региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках мероприятия жителям раздавали информационные брошюры на тему правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, раздали свыше тысячи фонариков — с их помощью можно быть заметнее в условиях непогоды и в темное время суток.
С января этого года в регионе на железной дороге погибли почти двести человек.