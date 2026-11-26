Абитуриентам, поступающим на инженерные и ИТ-направления, стоит выбирать очную или очно-заочную форму обучения — именно в этих форматах практика встроена непосредственно в учебный процесс. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

«Для инженерных и ИТ-направлений критично регулярное присутствие в лаборатории и на производственной площадке. Полагаю, что абитуриентам, выбирающим практико-ориентированные специальности, имеет смысл рассматривать очное или очно-заочное обучение, где практика встроена в программу», — отметил сенатор.

Заочная форма, по его словам, по-прежнему актуальна для работающих специалистов, которым необходимо повышать квалификацию без отрыва от производства.

Он добавил, что с этого года вузы наращивают объем практик и активнее привлекают индустриальных партнеров, что повышает значимость форматов с регулярными очными занятиями.

В российской системе образования доля обучающихся по заочной форме постепенно сокращается: с 32 процентов в 2021 году до 25 процентов в 2024–2025 годах. При этом интерес к очно-заочному обучению растет — за год число студентов этого формата увеличилось примерно с 565 тысяч до 690 тысяч человек.

По мнению парламентария, такая динамика отражает общественный запрос на баланс между работой и учебной практикой.

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