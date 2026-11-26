Аналитики сервиса по поиску работы GdeRabota.ru в беседе с изданием «Газета.Ru» заявили, что резкого роста числа полностью удалённых вакансий в 2027 году ожидать не стоит. По данным платформы, работу без обязательных визитов в офис предлагают порядка 2 % работодателей, при этом формат нередко обсуждают уже на этапе собеседования.

«Больше возможностей работать из дома сохраняется в профессиях, где результат не зависит от присутствия в офисе. К ним относятся ИТ, бухгалтерия, аналитика, дизайн, работа с текстами и клиентская поддержка. Начинающим специалистам может быть труднее: на такие объявления откликаются кандидаты из разных регионов, а работодатели чаще рассчитывают на человека, который уже умеет вести задачи самостоятельно. Средняя зарплата на удалёнке составила 85,3 тыс. рублей против примерно 105 тыс. рублей в целом по стране. Разница — около 19 % от общего показателя», — отметили аналитики.

Эксперты советуют соискателям включать в резюме примеры завершённых проектов, реализованных без постоянного контроля. На собеседовании рекомендуется уточнять, сколько дней потребуется находиться в офисе и есть ли требования к месту проживания. Также специалисты предупреждают: если до трудоустройства просят заплатить за доступ к платформе или оформление документов, такое предложение должно насторожить.

Ранее сообщалось о том, что сенатор Мурог посоветовал ИТ-специалистам лучше учиться очно ради встроенной в программу практики.