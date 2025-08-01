Актуальные вопросы развития сельскохозяйственной отрасли обсудили с фермерами на Сырном фестивале

Председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетили Сырный фестиваль в Истре и провели встречу с фермерами.

Как отметил Кашин, Подмосковье является лидером в стране по производству сыра. Так, регион обеспечивает 38% общего объема в ЦФО и 20% общероссийского объема. Он подчеркнул, что для стабильной работы предприятий важно укреплять молочную базу. По итогам 2024 года в области было произведено порядка 700 тыс. тонн сырого молока.

«Стратегической задачей остается дальнейший рост этого показателя, в том числе за счет расширения программ господдержки сельхозтоваропроизводителей, что укрепит обеспеченность молочной промышленности в долгосрочной перспективе», - заключил он.

В рамках встречи с фермерами обсудили актуальные вопросы развития отрасли, включая тему развития агротуризма в регионе.

«Сегодня обсудили с фермерами развитие агробизнеса в регионе — использование и вовлечение в оборот сельхозземель, финансовые и налоговые аспекты, расширение площадок сбыта для реализации продукции, кадровые вопросы и пути их решения», - рассказал Двойных.

В прошлом году в Подмосковье произвели более 173 тыс. тонн сыра. В 2025-м показатель планируется увеличить на 3,3 тыс. тонн. Сыр в области выпускают более 50 промышленных предприятий и порядка 50 фермерских хозяйств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области начали строить самый крупный в Европе животноводческий комплекс.