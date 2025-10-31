Акушерка из Сергиева Посада купила квартиру благодаря социальной ипотеке

Акушерка Виктория Колосова из Сергиева Посада приобрела собственное жилье благодаря участию в программе социальной ипотеки. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Колосова работает в отделении патологии беременности областного центра материнства и детства. Ее трудовой стаж составляет 10 лет. О программе соципотеки она узнала от коллеги.

В результате специалист смогла купить на вторичном рынке трехкомнатную квартиру недалеко от работы и школы, в которую ходит сын.

«Нашелся отличный вариант, квартира светлая и уютная, мы довольны», — рассказала Колосова.

