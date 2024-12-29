Алексей Гержик проверил досрочно открытый мост через Молодильню в Истре

Заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил, как функционирует мост через Молодильню в Истре. Объект был открыт досрочно в середине декабря.

«В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — отметил Гержик.

Протяженность моста составляет около 90 метров вместе с подходами. Для удобства и безопасности жителей здесь обустроили пешеходную зону. В планах — завершить работы по берегоукреплению и монтажу специальных сооружений, которые будут препятствовать размытию нового моста в период паводков. Кроме того, здесь нужно будет ликвидировать два альтернативных проезда, которые были организованы на время строительства сооружения.

Новый мост в составе существующей дороги — это единственный подъезд к деревням Гордово и Часовня, а также к коттеджному поселку «Истринские Холмы».