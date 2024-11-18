Ангиографический комплекс появился в одной из подмосковных больниц

В Региональном сосудистом центре Долгопрудненской больницы установили новый современный ангиографический комплекс, который позволит проводить операции и диагностические исследования пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играет время и скорость оказания медицинской помощи. Благодаря новому современному ангиографу, установленному в Долгопрудненской больнице, количество вмешательств увеличится до 2,5 тысячи в год», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники направили около 95 миллионов рублей. Пока она работает в тестовом режиме, медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.