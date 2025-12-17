Ансамбль «Рассвет» из Подольска получил три медали и денежный грант на всероссийском конкурсе

В Сочи завершился Всероссийский грантовый фестиваль-конкурс «Дагомыс встречает друзей», собравший хореографические коллективы со всей страны. Подольск на мероприятии представил народный ансамбль танца «Рассвет» из Дома культуры имени 1 мая.

Подольский коллектив завоевал три высшие награды и специальный денежный грант. Так, он стал лауреатом первой степени сразу в номинациях «Народный танец» в трех возрастных группах.

Также коллектив получил специальный диплом «За верность народным традициям» и денежный грант за высочайшее исполнительское мастерство.

