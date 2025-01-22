Апрелевский отдел полиции открыли в Подмосковье
Новое здание отдела полиции открыли в Апрелевке
Фото: [t.me/gumvd50]
Торжественное открытие нового здания отдела полиции прошло в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Здание расположено на Февральской улице, 61. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. м. В отделе обустроили комфортные кабинеты для сотрудников, зал для приема жителей, помещение дежурной части, комнаты для хранения оружия, стрелковый тир для профессиональной подготовки, помещения для задержанных.
В здании оборудовали охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, телефонную станцию. На прилегающей территории обустроили большую парковку.
В рамках церемонии открытия здания сотрудникам полиции также передали новый служебный автомобиль.