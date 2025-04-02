Апрельский график приема жителей в приемной правительства утвердили в Подмосковье

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на апрель. Также были утверждены график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

Так, 16 апреля прием будут вести заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

23 апреля можно будет попасть на прием к министру транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марату Сибатулину и министру физической культуры и спорта региона Дмитрию Абаренову.

Подробный график приема жителей в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться здесь. С графиком приема граждан адвокатами — по этой ссылке.