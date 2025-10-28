Артамонов поздравил дирижера Подольской филармонии с получением звания заслуженного артиста РФ

В Коломне в выходные пройдет Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Как рассказал Артамонов, Прыгунов на протяжении пяти лет руководит концертным оркестром Подольской филармонии. Он одержал победу в конкурсе по созданию музыкальных произведений для военного оркестра.

«Это по-настоящему заслуженное признание не только личного таланта, но и высокого уровня филармонии, культурной жизни Подольска», - отметил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах.