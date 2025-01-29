Авария с участием автобуса и локомотива произошла в Наро-Фоминске

Авария с участием автобуса и локомотива произошла вечером 29 января в Наро-Фоминске. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Латышская». На участке автобус, пересекавший ж/д пути, столкнулся с локомотивом.

В соцсетях МЖД сообщили, что во время инцидента в автобусе находился только водитель, пассажиров не было. Нарушая ПДД, водитель выехал на пути прямо перед маневровым локомотивом с порожними грузовыми вагонами. Машинист экстренно затормозил, но расстояние до автобуса было небольшим, и произошло столкновение. Авария не повлияла на движение поездов.

В АО «Мострансавто» рассказали, что автобус вышел на линию в рабочем состоянии. Перед рейсом водитель прошел медосмотр, его допустили к управлению автобусом.