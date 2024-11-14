Авария с участием грузовиков произошла в Мытищах

Два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись в Мытищах, инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства инцидента. В результате него пострадали два человека, их доставили в медучреждения с телесными повреждениями.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе Подмосковья обратили внимание на ДТП с участием пожилых пешеходов.