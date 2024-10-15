Аварийный жилой дом 1948 года постройки снесли в Егорьевске

Аварийный жилой дом, который находился на Фабричной улице в поселке Шувое, был демонтирован в Егорьевске. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный деревянный дом возвели в 1948 году. Его площадь составляла более трехсот квадратных метров.

Здание признали аварийным и расселили жильцов четырех квартир. После этого дом долгое время стоял пустым и начал разрушаться. В результате его внесли в список объектов на ликвидацию. На данный момент работы по демонтажу здания завершены, а территорию расчистили от строительного мусора.

В Егорьевске выявили полторы сотни недостроев. Из них достроили, снесли или привели в соответствие 82 объекта.