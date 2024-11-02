Аварийный жилой дом 1958 года постройки снесли в Балашихе

Аварийный жилой дом 1958 года постройки демонтировали в Балашихе, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Здание было расположено на Корпоративной улице в Железнодорожном.

Площадь двухэтажного кирпичного здания составляла около 875 квадратных метров. Дом признали аварийным, после чего расселили его жильцов из 27 квартир.

Долгое время здание оставалось заброшенным и частично разрушилось. Затем его включили в перечень объектов под снос и демонтировали. На данный момент территория полностью очищена от строительных отходов.

В целом в Балашихе выявили 366 недостроев. Из них снесли, достроили и привели в соответствие 210 объектов.