Аварийный жилой дом ликвидировали в Щелково

В Щелково снесли аварийный жилой дом, построенный в 1955 году. О ходе работ по ликвидации объекта рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание находилось на Московской улице во Фряново. Общая площадь двухэтажной постройки составляла около 580 кв. м. Когда дом признали аварийным, в нем расселили 24 квартиры, после чего объект снесли, а территорию расчистили.

В Щелково выявили 360 недостроев. Из их общего числа уже снесли, достроили и привели в соответствие больше половины — 247 объектов. Работы продолжаются.

Ранее в ведомстве рассказали об итогах работ по демонтажу аварийного дома в Павловском Посаде.