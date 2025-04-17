Аварийный жилой дом ликвидировали в Щелково
В Щелково снесли аварийный дом 1955 года постройки
Фото: [Мособлархитектура]
В Щелково снесли аварийный жилой дом, построенный в 1955 году. О ходе работ по ликвидации объекта рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание находилось на Московской улице во Фряново. Общая площадь двухэтажной постройки составляла около 580 кв. м. Когда дом признали аварийным, в нем расселили 24 квартиры, после чего объект снесли, а территорию расчистили.
В Щелково выявили 360 недостроев. Из их общего числа уже снесли, достроили и привели в соответствие больше половины — 247 объектов. Работы продолжаются.
Ранее в ведомстве рассказали об итогах работ по демонтажу аварийного дома в Павловском Посаде.