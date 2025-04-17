В Павловском Посаде снесли аварийный жилой дом

В Павловском Посаде был демонтирован аварийный жилой дом, который располагался на улице М. Горького в рабочем поселке Большие Дворы. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного кирпичного здания составляла около 690 кв. м. Конструктивные элементы сооружения износились, и дом признали аварийным. После того, как в здании расселили 13 квартир, было принято решение о демонтаже объекта.

Фото: [ Мособлархитектура ]

Демонтажные работы провели в марте 2025 года. На данный момент они полностью завершены, а территория расчищена от строительных отходов.

В Павловском Посаде уже ликвидировали 158 недостроев из 229 выявленных. Эти объекты достроили, привели в соответствие или демонтировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ликвидировать в округах несанкционированные нестационарные торговые объекты.