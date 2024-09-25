Аварийный жилой дом снесли в Одинцово

Двухэтажный аварийный жилой дом снесли на Верхней улице в селе Юдино под Одинцово, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание площадью около 430 квадратных метров было построено в 1959 году. После признания объекта аварийным жильцов шести квартир переселили, а постройку включили в перечень зданий под снос. В результате дом был демонтирован, с территории вывезли весь строительный мусор.

В общей сложности в муниципалитете выявили 955 недостроев. Из них были демонтированы, достроены или приведены в соответствие 789 объектов.