Аварийный жилой дом снесли в подмосковном Волоколамске

В Волоколамске на улице Ямская снесли аварийное здание многоквартирного жилого дома № 6, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью 144 квадратных метра был построен в 50-х годах прошлого века. Деревянное здание располагалось рядом с жилой застройкой. В связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации дом был признан аварийным», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов дома расселили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После этого объект ликвидировали в ноябре 2024 года, участок уже расчистили от строительного мусора. Решение об использовании освободившейся территории пока не приняли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.