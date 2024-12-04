Аварийный жилой дом снесли в Ступино

Аварийный жилой дом демонтировали в Ступино, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Здание было расположено на улице Куйбышева.

Дом построили в 1940 году. В здании было два этажа. Его общая площадь составляла около 420 квадратных метров.

Со временем конструкции постройки износились, и дом признали аварийным. В 2024 году жителей тринадцати квартир расселили, а здание включили в список на снос.

Демонтаж провели в четвертом квартале этого года. Прилегающую к дому территорию расчистили от строительных отходов. Что будет с участком дальше, пока не решено.

В Ступино выявили 377 недостроенных зданий. Из них демонтировали или достроили 305 объектов.