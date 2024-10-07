Аварийный жилой дом снесли в Ступино

Аварийный жилой дом демонтировали в поселке Жилево под Ступино. Объект был расположен на Железнодорожной улице, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом был построен в 1967 году. В здании было два этажа, а его общая площадь составляла около 480 квадратных метров.

Здание признали аварийным и расселили, после чего оно долгое время пустовало. В результате его включили в список объектов для ликвидации и снесли.

В Ступино снесли, достроили или привели в соответствие 297 из 367 выявленных недостроев.