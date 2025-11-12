Авиационную бомбу весом 250 кг времен Великой Отечественной войны обезвредили в Солнечногорске

Боеприпас был обнаружен в деревне Алексеевское во время земляных работ на песчаном карьере. Прибывшие на место специалисты оцепили опасную зону и обеспечили взаимодействие специалистов ПСО № 2 (с) с сотрудниками экстренных служб округа.

Находка была определена как немецкая авиационная бомба SC-250. Ее обезвредили на месте обнаружения. Все работы прошли в штатном режиме.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала года в регионе было обезврежено порядка 75 боеприпасов.