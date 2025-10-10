В ГКУ МО «Мособлпожспас» подвели итоги работы за третий квартал 2025 года. В ведомстве отметили, что за указанный период в Подмосковье были спасены более 500 человек.

За три месяца в области произошли две чрезвычайные ситуации и свыше 10 тыс. происшествий. Специалисты ведомства принимали участие в ликвидации более 2 тыс. возгораний, устраняли последствия ЧС, связанных с транспортными авариями, помогали жители во время неблагоприятных погодных условий в Солнечногорске, Красногорске и Истре.

Во время купального сезона специалисты следили за 50 местами отдыха в 21 округе. Также с помощью спасателей и пожарных ведомства были найдены и выведены из леса живыми 286 человек, в том числе 21 ребенок.

Помимо этого, было обезврежено 75 боеприпасов, совершено 11 выездов на ликвидацию происшествий, связанных с радиационно-химическими загрязнениями, проведен 81 выезд на проведение водолазных работ.

«В итоге действий пожарных и спасательных подразделений учреждения по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий пожарными и спасателями спасены 524 человека», — рассказал первый заместитель начальника Анатолий Плевако.

