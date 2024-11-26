Автоблогера задержали после того, как иномарка сбила двоих человек в Подмосковье

Автоблогера задержали после того, как иномарка совершила наезд на двоих человек в Подмосковье, передает Прокуратура Московской области. Инцидент произошел ночью 16 ноября.

На одном из платных участков федеральной трассы М-1 «Беларусь» в районе города Одинцово водитель автомобиля BMW не справился с управлением и сбил двоих человек, которые стояли на обочине. Пострадавших госпитализировали.

По факту случившегося завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении 26-летнего задержанного меры пресечения.