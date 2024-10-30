Автобус съехал в кювет в Мытищах

Автобус совершил съезд в кювет в городском округе Мытищи. В результате дорожной аварии никто не пострадал, передает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в десять часов утра в среду в деревне Пирогово. Водитель автобуса, следуя по Центральной улице, не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.