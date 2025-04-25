Автобусные остановки отремонтировали в восьми округах Подмосковья

В восьми подмосковных округах провели ремонт автобусных остановок. Об итогах работы за неделю рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Были отремонтированы остановки в Подольске, Ступино, Можайске, Щелково и других округах. К примеру, в Можайске привели в порядок объект на улице Мира, а в Подольске — на Колхозной улице.

В области регулярно проводятся работы по восстановлению поврежденных элементов дорожной инфраструктуры. Их выявляют в рамках еженедельного мониторинга.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в Подмосковье. По его словам, в порядок приведут 1,5 тыс. дорожных участков.