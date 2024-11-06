Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП в Серпухове

Автомобиль такси перевернулся в результате дорожной аварии в Серпухове, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел утром в среду на улице Ворошилова.

Автомобиль такси, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения, выезжал с прилегающей территории. Во время движения водитель не уступил дорогу другому транспортному средству, и машины столкнулись.

От удара автомобиль такси отлетел в сторону и перевернулся. В результате таксист получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.