Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП в Серпухове
Фото: [t.me/gumvd50]
Автомобиль такси перевернулся в результате дорожной аварии в Серпухове, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел утром в среду на улице Ворошилова.
Автомобиль такси, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения, выезжал с прилегающей территории. Во время движения водитель не уступил дорогу другому транспортному средству, и машины столкнулись.
От удара автомобиль такси отлетел в сторону и перевернулся. В результате таксист получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.