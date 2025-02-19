Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в снегопад
Спасатели Подмосковья напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили автомобилистам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения в условиях снегопада. По словам специалистов, из-за выпавшего снега на дорогах региона стало скользко.
Кроме того, в снегопад значительно снижается видимость, и на дорогах становится сложнее ориентироваться. Поэтому и автовладельцам, и пешеходам следует быть очень бдительными.
Спасатели призвали водителей увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум вдвое, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов. В автомобиле обязательно нужно использовать ремни безопасности.
«Они спасли множество жизней в дорожно-транспортных происшествиях, поэтому перед поездкой важно убедиться в том, что все люди в машине пристегнуты», - подчеркнул начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин.