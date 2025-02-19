Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в снегопад

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили автомобилистам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения в условиях снегопада. По словам специалистов, из-за выпавшего снега на дорогах региона стало скользко.

Кроме того, в снегопад значительно снижается видимость, и на дорогах становится сложнее ориентироваться. Поэтому и автовладельцам, и пешеходам следует быть очень бдительными.

Спасатели призвали водителей увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум вдвое, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов. В автомобиле обязательно нужно использовать ремни безопасности.