Автопробег и выставку пожарной техники провели в Химках
В Химках прошел автопробег в честь Дня пожарной охраны
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Тематический автопробег и выставка пожарной техники прошли в Химках в рамках празднования Дня пожарной охраны России. Об этом рассказали в администрации округа.
Пожарная техника проехала по маршруту от стадиона «Родина» до ТЦ «Лига». На парковке ТЦ была организована выставка оборудования для ликвидации возгораний.
Также для детей провели игры и конкурсы. Все желающие могли испытать себя в перетягивании пожарного рукава и примерить экипировку пожарных.
Ранее в Химках почтили память сотрудников МЧС, которые погибли, исполняя служебный долг.