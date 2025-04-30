Автопробег и выставку пожарной техники провели в Химках

Тематический автопробег и выставка пожарной техники прошли в Химках в рамках празднования Дня пожарной охраны России. Об этом рассказали в администрации округа.

Пожарная техника проехала по маршруту от стадиона «Родина» до ТЦ «Лига». На парковке ТЦ была организована выставка оборудования для ликвидации возгораний.

Также для детей провели игры и конкурсы. Все желающие могли испытать себя в перетягивании пожарного рукава и примерить экипировку пожарных.

Ранее в Химках почтили память сотрудников МЧС, которые погибли, исполняя служебный долг.