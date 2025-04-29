Память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Химках
В Химках почтили память погибших сотрудников МЧС
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Химках. Мероприятие прошло на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас».
В мероприятии приняли участие сотрудники службы, кадеты, а также депутат Химок Валентин Герасимов и участник СВО Владимир Коннов. Боец отметил, что сегодня сотрудники МЧС выполняют множество задач в зоне спецоперации.
Также сотрудники службы рассказали о подвигах выдающихся спасателей, чьи поступки стали примером настоящего героизма и верности профессии.
Ранее в Химках поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником.