Память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Химках. Мероприятие прошло на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас».

В мероприятии приняли участие сотрудники службы, кадеты, а также депутат Химок Валентин Герасимов и участник СВО Владимир Коннов. Боец отметил, что сегодня сотрудники МЧС выполняют множество задач в зоне спецоперации.

Также сотрудники службы рассказали о подвигах выдающихся спасателей, чьи поступки стали примером настоящего героизма и верности профессии.

Ранее в Химках поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником.