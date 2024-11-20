Автовладельцам в Подмосковье напомнили о важности заботы о животных зимой

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили автовладельцам о важности проявления заботы по отношению к животным зимой. В холодное время года бездомные кошки зачастую забираются в моторные отсеки и колесные арки автомобилей, чтобы погреться.

Подобные ситуации могут привести к травмам и гибели животных, поэтому перед использованием авто следует проверить, не забралась ли в него кошка. Для этого перед запуском двигателя можно слегка постучать по капоту. Также следует проверить пространство под машиной, под капотом и в колесных арках. Это займет всего несколько минут, но может спасти животное.

Если под капотом найдена кошка, не нужно пытаться ее вытянуть. Следует открыть капот и дать животному выбраться самостоятельно. Если оно застряло, нужно вызвать на место специалистов экстренных служб, позвонив по телефонам 101 и 112.