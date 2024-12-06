Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи со снегопадом

Автовладельцев в регионе призвали к осторожности в связи с тем, что в области ожидается снегопад, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозу, осадки прогнозируются сегодня ночью. Снег будет идти все выходные. Помимо этого, вероятно образование гололедицы. В ночные часы в регионе похолодает до минус шести градусов.

В министерстве подчеркнули, что в таких условиях особенно важно соблюдать скоростной режим, избегать маневров и быть предельно внимательным за рулем. Выезжать на летней резине не стоит, добавили в ведомстве.

Состояние дорог в Подмосковье на контроле министерства. Дорожные службы готовы к уборке снега и очистке участков от наледи для обеспечения безопасного проезда.