Автовладельцев в Подмосковье призвали к соблюдению ПДД

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к соблюдению ПДД и предельной осторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно прогнозу, сегодня ночью в регионе резко похолодает — до пятнадцати градусов мороза. Местами выпадет снег и образуется гололедица. Порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

Водителям рекомендовали увеличить дистанцию в полтора-два раза, не превышать скорость и не совершать резких маневров. Особенно осторожными следует быть на поворотах и съездах, а также вблизи пешеходных переходов.

Если в пути произошла вынужденная остановка, нужно включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет, выставить знак аварийной остановки и уйти за пределы проезжей части.