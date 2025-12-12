Бал школьного спорта Подмосковья прошел в Красногорске. В мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Местом проведения бала стала школа «Мозаика». В его рамках состоялась церемония награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий 2025 года. Награды вручили 185 участникам.

В Подмосковье для учащихся школ, колледжей и вузов доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться на занятия можно по этой ссылке.

