Балерины из Подольска стали лауреатами международного конкурса

Конкурс балетного искусства проходил в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие коло 500 юных балерин из 20 регионов России и Белоруссии.

Представительницы Подольска победили в номинации «Классический танец». В номинации «Классический танец», соло, диплом лауреата III степени получила Елена Ковтун, диплом I степени — Полина Евграфова.

