Балерины из Подольска стали лауреатами международного конкурса
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Воспитанницы подольской балетной студии «Синяя птица», участницы группы «Пируэты» из ДК «Октябрь» стали лауреатами международного конкурса «Белый лебедь».
До этого в Коломне прошел фестиваль вокальной музыки им. Николая фон Струве, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Конкурс балетного искусства проходил в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие коло 500 юных балерин из 20 регионов России и Белоруссии.
Представительницы Подольска победили в номинации «Классический танец». В номинации «Классический танец», соло, диплом лауреата III степени получила Елена Ковтун, диплом I степени — Полина Евграфова.
