Балетная студия из Подольска победила на всероссийском фестивале-конкурсе
Балерины из Подольска одержали победу на всероссийском конкурсе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Балетная студия «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» из Подольска победила на всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Контрасты».
В Коломне в выходные пройдет Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фестиваль «Контрасты» проходил в Пятигорске. Представительницы Подольска исполнили фрагменты из балетов «Марко Спада», «Баядерка», «Эсмеральда».
Студия получила дипломы лауреата I степени в номинации «Современный танец» и в номинации «Эстрадный танец», диплом лауреата II степени в номинации «Классический танец», диплом Гран-при в номинации «Классический танец».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил юного шахматиста из Балашихи с победой на чемпионате.