Балетная студия из Подольска победила на всероссийском фестивале-конкурсе

Балетная студия «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» из Подольска победила на всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Контрасты».

Фестиваль «Контрасты» проходил в Пятигорске. Представительницы Подольска исполнили фрагменты из балетов «Марко Спада», «Баядерка», «Эсмеральда».

Студия получила дипломы лауреата I степени в номинации «Современный танец» и в номинации «Эстрадный танец», диплом лауреата II степени в номинации «Классический танец», диплом Гран-при в номинации «Классический танец».

