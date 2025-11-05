Балетная студия из Подольска получила четыре награды на международном конкурсе

Балетная студия «Синяя птица» из шестого класса ДК «Октябрь» Подольска получила четыре награды на международном конкурсе-фестивале «Славянские встречи» в Минске.

Так, подольский коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» и лауреатом второй степени в номинациях «Эстрадный танец», «Современный танец» и «Классический танец».

Фестиваль прошел в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. В нем приняли участие коллективы из Подольска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Минска и других городов.

